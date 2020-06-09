Ребров виходив на екс-гравців Динамо в Туреччині щодо Фенербахче, – ЗМІ

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров має чимало джерел інформації в чемпіонаті Туреччини, куди його активно сватають упродовж останніх тижнів.

Український фахівець збирав інформацію про Фенербахче у своїх екс-підопічних з Динамо, стверджує Fotospor.

Фенербахче призначив тимчасового тренера – в турецький клуб сватають Реброва

Ребров знає чимало гравців, які працювали з ним у Києві і зараз виступають за турецькі клуби. Це Домагой Віда (Бешикташ), Сергій Рибалка (Сівасспор), Микола Морозюк і Денис Гармаш (Різеспор), Юнес Беланда (Галатасарай) та Артем Кравець (Кайсеріспор). Ребров дізнавався їхню думку про Фенербахче, а раніше встиг провести зустріч з президентом "канарок" Алі Кочем.

Нагадаємо, контракт українського тренера з Ференцварошем розрахований до 30 червня 2023 року, команда має чудові шанси здобути другий титул чемпіона Угорщини поспіль.

Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду