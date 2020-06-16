Морозюк заинтересовал Фенербахче – туда сватают Реброва

Украина — 09:00 238
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Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну
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Чемпіонський іспит Баварії, дуель учителя та учня в Манчестері та Римська битва Роналду за трофей: топ-5 матчів мідвікуМир — 08:00 102
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Ребров может подписать Шведа – вингер Селтика имеет варианты в нескольких европейских чемпионатахМир — 15 июнь 248
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"Після Суперкубка я розумів, що грати більше не буду": Артур Рудько – про Хацкевича, Шовковського і життя без ДинамоИнтервью — 15 июнь 1159
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Рух объявил имя нового тренера – Маркевич будет помогать специалистуПервая лига — 15 июнь 725