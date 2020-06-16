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Морозюк заинтересовал Фенербахче – туда сватают Реброва

11:46 16 Читати українською
Морозюк заинтересовал Фенербахче – туда сватают Реброва
Денис Гармаш и Николай Морозюк / ФК Ризеспор

Защитник Ризеспор Николай Морозюк попал на радары стамбульского Фенербахче.

Николай Морозюк может продолжить карьеру в Фенербахче, утверждает Fotospor.

Ребров выходил на экс-игроков Динамо в Турции по Фенербахче, – СМИ

Отмечается, что представители клуба уже выходили на контакт с украинцем, а сам Николай изъявил желание перебраться в Стамбул. Также известно, что переговоры начались задолго до ухода защитника Фенербахче Маурисио Ислы. Ранее с турецким грандом связывали и бывшего тренера Динамо Сергея Реброва.

К слову, Морозюк провел 21 поединок в составе Ризеспор в текущем сезоне, записав в свой актив 1 ассист.

Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие

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Теги
Трансферы Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом Николай Морозюк Николай Морозюк Фенербахче Фенербахче Турция
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