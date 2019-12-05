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Морозюк забив дебютний гол за Різеспор – ефектний удар українця допоміг команді перемогти в матчі Кубка Туреччини

19:29 1551 Читать на русском
Морозюк забив дебютний гол за Різеспор – ефектний удар українця допоміг команді перемогти в матчі Кубка Туреччини
Микола Морозюк /ФК Різеспор

Український захисник Микола Морозюк забив свій дебютний гол за турецький Різеспор.

Кубок Туреччини, 1/16 фіналу, перший матч

Різеспор – Самсунспор – 3:2

Голи: Морозюк, 18, Щеповіч, 28, 31 – Сулу, 42, Явуз, 86, пен.

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Українець з капітанською пов'язкою вивів команду на матч проти представника турецької Другої ліги. На 18-й хвилині Морозюк виконав штрафний удар, після якого м'яч опинився у воротах гостей. Цей гол став для екс-гравця Динамо першим за турецьку команду. Раніше він відзначався двома асистами.

Різеспор завдяки дублю Марко Щеповіча впевнено перемагав по ходу гри, але дозволив суперникам двічі вразити свої ворота. Матч-відповідь відбудеться 17-го грудня.

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