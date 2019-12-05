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Яремчук, Безус і Пластун не врятували Гент від вильоту з Кубка Бельгії, Брюгге Соболя пройшов завдяки серії пенальті

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Яремчук, Безус і Пластун не врятували Гент від вильоту з Кубка Бельгії, Брюгге Соболя пройшов завдяки серії пенальті
Радість гравців Брюгге / Photo News

Матчі 1/8 Кубка подарували різні емоції українцям, які захищають кольори бельгійських клубів.

Кубок Бельгії, 1/8 фіналу

Кортрейк – Ейпен 2:1

Голи: М'Бойо, 66, 68 – Марре, 15

Остенде – Брюгге – 1:1 (2:4 в с.п.)

Голи: Сілла, 3 – Д'ятта, 73

Вилучення: Сане, 76 (Остенде)

Шарлеруа – Гент – 1:0

Гол: Бруно, 84

Найлегше склався поєдинок для Кортрейка Андрія Бацули, який у вольовому стилі здолав Ейпен. Героєм зустрічі став Іломбе М'Бойо – 32-річний форвард замінив українця після перерви і оформив дубль за три хвилини.

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Брюгге довелося відіграти 30 хвилин екстратаймів і виконати серію пенальті, щоб визначити сильнішого у протистоянні з Остенде. Зрештою, у футбольній лотереї пощастило більше партнерам Едуарда Соболя, який весь матч просидів у запасі.

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А от Гент завершив виступи на цій стадії. Яремчук, Безус і Пластун вийшли у стартовому складі, проте їхня команда майже не створила шансів біля воріт Шарлеруа. Долю путівки у 1/4 фіналу вирішив гол хавбека господарів Бруно на 84-ій хвилині.

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