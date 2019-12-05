Кравець забив дебютний гол у сезоні – українець допоміг Кайсеріспору здобути перемогу в матчі Кубка Туреччини

Український форвард Артем Кравець забив свій дебютний гол в поточному сезоні.

Кубок Туреччини, 1/16 фіналу, перший матч

Кайсеріспор – Маніса ФК – 3:2

Голи: Кула, 22, Алкурт, 49, Кравець, 51 – Гючлу, 66, пен, Фіндік, 75.

15-річний форвард Кайсеріспора став наймолодшим автором гола в історії чемпіонату Туреччини

Український нападник з капітанською пов'язкою вийшов на матч 1/16 фіналу Кубка Туреччини проти лідера Другої ліги Туреччини, клубу ФК Маніса. Кравець відзначився на 51-й хвилині, зробивши рахунок 3:0. На 72-й хвилині його замінив Фуркан Шахін. Матч-відповідь цієї стадії турніру відбудеться 19-го грудня.

До слова, через операцію на спині Кравець пропустив старт сезону і повернувся на поле лише минулої неділі – він вийшов на заміну наприкінці матчу 13-го туру чемпіонату Туреччини проти Бешикташа (1:4).

Яремчук, Безус і Пластун не врятували Гент від вильоту з Кубка Бельгії, Брюгге Соболя пройшов завдяки серії пенальті.