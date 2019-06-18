Морозюк подпишет полноценный контракт с Ризеспором – Динамо не получит компенсации за своего игрока

Защитник Динамо Николай Морозюк прекратит сотрудничество с киевским клубом.

Правый защитник Динамо Николай Морозюк в ближайшее время подпишет контракт с Ризесором, сообщает на своей странице в Твиттере турецкий журналист Эртан Сюзгюн.

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Источник информирует, что 31-летний украинец подпишет с турецким клубом двухлетний контракт уже в эту среду. Морозюк переберется в новую команду на правах свободного агента, хотя его контракт с киевлянами истекает только через два года.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Морозюк провел в Ризеспоре на правах аренды, сыграв 14 матчей в чемпионате Турции.

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