Морозюк не допоміг Різеспору уникнути поразки від Касимпаші – невдалий матч для українця
Касимпаша приймала Різеспор у другому турі турецької Суперліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Суперліга, 2-й тур
Касимпаша – Різеспор – 2:0
Голи: Варга, 13, Каріус, 60
Вилучення: Кос (Касимпаша)
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Касимпаша приймала Різеспор українця Миколи Морозюка, який, до слова, вийшов у старті та провів 90 хвилин на полі. Господарі розпочали матч агресивніше та забили вже на початку зустрічі. До перерви гостям так і не вдалось зрівняти рахунок.
У другому таймі теж відчувалась домінація Касимпаші. На 60 хвилині Каріус подвоїв перевагу "апачі". Опісля був дуже грубий футбол від обох команд, а господарі навіть отримали вилучення наприкінці тайму. 2:0 і команда українця програє вдруге поспіль, посідаючи останню сходинку у турнірній таблиці. Касимпаша здобуває першу перемогу в сезоні та розташовується на 9 місці.
Зазначимо, що Микола Морозюк провів досить невдалий матч у складі турецького Різеспора. У його активі лише дві точні подачі з одинадцяти, 20% виграних єдиноборств та лише один гострий пас під удар.
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