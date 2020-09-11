В рамках 1-го туру чемпіонату Туреччини Фенербахче переграв Різеспор (1:2). Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2020/21, 1-й тур

Різеспор – Фенербахче – 1:2

Голи: Шкода, 59 – Генюл, 76, Соса, 86

Нереалізований пенальті: Еркін, 32 (Ф)

Суперліга стартувала матчем між Різеспором і Фенербахче. Микола Морозюк відіграв увесь поєдинок за господарів, але занести його собі в актив не зможе.

Різеспор у першому таймі не пропустив з пенальті, а на початку другого сенсаційно повів у рахунку. Однак під завісу зустрічі Фенербахче здійснив камбек.

Спершу Генюл забив після кутового, а потім гості заробили пенальті, яке реалізував екс-капітан Металіста Хосе Соса. Антигероєм епізоду став Морозюк – українець привіз 11-метровий, вдаривши ліктем Еннера Валенсію.

Микола взагалі став найгіршим гравцем матчу. Оцінка SofaScore – 6.3. У Морозюка 13 втрат, а всі три його кроси виявилися неточними. З позитиву: три виноси та 70% виграних дуелей.

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