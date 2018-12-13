Морозюк: Думаю, газон на НСК Олімпійський витримає навантаження

Півзахисник Динамо Микола Морозюк прокоментував стан газону на НСК Олімпійський перед матчем 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Яблонця.

"Морально дещо важкувато у тому плані, що це остання гра у першій частині сезону, і завдання виходу із групи ми вже виконали. Залишилося зробити останній крок та довести, що ми сильніші за Яблонец. Чули, що їхній головний тренер говорив гучні слова, тому спортивна злість буде присутня.

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Перед нами стояло завдання вийти з групи з першого місця, і воно виконане. Можна було довести турнірну дистанцію до кінця спокійніше, але десь були втрачені важливі очки. Думаю, претензії будуть завжди, але у цілому, непогано.

Якщо говорити про першу частину сезону у цілому, ми могли провести її краще. Були не зовсім переконливі ігри у нашому виконанні, але ми працюємо, стараємося, думаю, наступний рік буде кращим. Більш конкретну оцінку можна буде дати вже по завршенні сезону.

Газон на НСК Олімпійський непоганий, думаю, він витримає це навантаження, подивимся, яким він буде у четвер", – цитує Морозюка офіційний сайт Динамо.

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