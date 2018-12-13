toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ ЛІГА ЄВРОПИ СПОРТІНГ ЛІСАБОН - ВОРСКЛА ШАХТАР - ЛІОН

Морозюк: Думаю, газон на НСК Олімпійський витримає навантаження

14:30 705 Читать на русском
Морозюк: Думаю, газон на НСК Олімпійський витримає навантаження
Микола Морозюк / соцмережі

Півзахисник Динамо Микола Морозюк прокоментував стан газону на НСК Олімпійський перед матчем 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Яблонця.

"Морально дещо важкувато у тому плані, що це остання гра у першій частині сезону, і завдання виходу із групи ми вже виконали. Залишилося зробити останній крок та довести, що ми сильніші за Яблонец. Чули, що їхній головний тренер говорив гучні слова, тому спортивна злість буде присутня.

"Шахтар та його власник мають пам'ятати, що їм тут не раді": ультрас Динамо виступили проти матчів Шахтаря в Києві

Перед нами стояло завдання вийти з групи з першого місця, і воно виконане. Можна було довести турнірну дистанцію до кінця спокійніше, але десь були втрачені важливі очки. Думаю, претензії будуть завжди, але у цілому, непогано.

Якщо говорити про першу частину сезону у цілому, ми могли провести її краще. Були не зовсім переконливі ігри у нашому виконанні, але ми працюємо, стараємося, думаю, наступний рік буде кращим. Більш конкретну оцінку можна буде дати вже по завршенні сезону.

Газон на НСК Олімпійський непоганий, думаю, він витримає це навантаження, подивимся, яким він буде у четвер", – цитує Морозюка офіційний сайт Динамо.

Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги Європи

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
2
год
:
44
хв
Яблонец
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Яблонец Микола Морозюк Микола Морозюк НСК Олімпійський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
44
хв
Динамо
19:55
Яблонец
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук