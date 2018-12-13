Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги Європи

Динамо приймає Яблонец в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Яблонец

13 грудня, 19:55, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Вільяльмюр Торарінссон (Ісландія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Динамо вирішило усі свої турнірні завдання ще в Астані, де вдалося здобути важку перемогу та оформити достроковий виграш групи. Тепер єдина важливість домашнього поєдинку проти Яблонця полягає в тому, що це останній матч року – а його завжди хочеться завершити на мажорній ноті. Для чехів, які вже нікуди не вийдуть, цей виїзд є непотрібним, тож сьогодні найбільш важкі завдання будуть вирішувати не футболісти, а агрономи НСК "Олімпійський". Засніжене поле головного стадіону країни прийматиме другу гру за два дні, істотно розмокнувши під завісу протистояння Шахтаря та Ліона – і сьогодні синоптики також не обіцяють покращення. Так чи інакше, але зустріч відбудеться за будь-якої погоди.

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Кияни підходять до Яблонця у непоганій формі, вигравши п'ять із шести останніх поєдинків. Останні три взагалі завершились без пропущених голів при семи забитих, але не варто одразу ж коронувати команду Хацкевича. По-перше, суперники були не найсильнішими, по-друге – все одно було не так вже й просто, а по-третє – у Казахстані динамівців відверто пробачили (на відміну від Олександрії). "Біло-сині" у цьому сезоні самі не знають, чого від себе очікувати, несподівано вмикаючись і вимикаючись як на турнірній дистанції, так і прямо посеред матчу. Перша зустріч з Яблонцем стала яскравою демонстрацією цієї нестабільності: Динамо за 14 хвилин зробило рахунок 0:2, а потім просто припинило грати, дозволивши господарям оформити камбек. Висновок можна зробити відповідний: якщо не бити байдики, то можна буде жорстоко бити чехів – і навпаки.

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Яблонец з часу останнього поєдинку проти українського віце-чемпіона не став ні сильнішим, ні слабшим. У єврокубках ця команда не здобула жодної перемоги, хоча була близька до неї не раз. Можливо, підопічні Петра Ради й спробували б вирвати завітні три очки наостанок, але прямо зараз вони проводять дуже важливий відрізок у чемпіонаті. Перед останнім туром 2018 року Яблонец йде третім, але в разі невдачі з празькою Славією відправиться зимувати дещо нижче – і навряд чи саме цього бажають вболівальники після поразки аутсайдеру ліги. Чехи не приїдуть вмирати на НСК "Олімпійський", але бій, все ж, дадуть – не в правилах тамтешніх клубів влаштовувати українцям легку прогулянку. На фоні втомленого газону це може стати суттєвою проблемою для киян, але не виправданням.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Яблонец та Динамо у офіційних матчах вперше зустрілися лише у другому турі цьогорічного групового етапу Ліги Європи. Нагадаємо, той поєдинок завершився внічию – 2:2.

2. Зустрічі між українськими та чеськими командами відзначаються надзвичайною непоступливістю: у 15 офіційних іграх українці перемагали шість разів, чехи – п'ять, а ще чотири матчі звели до нічиїх.

3. Загальний рахунок протистояння між чеськими та українськими командами – 22:18 на користь УПЛ.

4. Динамо з чехами грає дуже натужно: з 1991 року кияни провели сім матчів проти їх команд, вигравши три, програвши два та двічі зігравши внічию.

5. У цьому єврокубковому сезоні Динамо ще не програвало, а Яблонец – не перемагав.

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Кадрова ситуація

Олександр Хацкевич дуже задоволений кількістю футболістів під рукою; за його словами, часто у грудні не можна назбирати і 16 чоловік, а зараз тренуються аж 22. Щоправда, налякані холодом і снігом бразильці навряд чи вийдуть на поле – принаймні, цілеспрямованої підготовки Че Че, Сідклей та Буено не ведуть. Точно не зіграють травмований Віталій Буяльський та Йосип Піваріч, але це єдині втрати киян. Дискваліфікацій також ніхто не отримував.

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Яблонцю не допоможе Якуб Поважанєц, який у попередньому турі перебрав жовтих карток. Крім того, існують питання щодо участі у грі талановитого Лукаса Масопуста, який асистував Травніку при другому голі в ворота Динамо: по-перше, він лише недавно відновився після травми, а по-друге – у новому році він вже буде футболістом Славії. Остаточне рішення Петр Рада прийме перед грою, але на прес-конференції він заявляв про бажання використовувати хавбека до останнього. Інших втрат Яблонец не має.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Яблонец

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Бєсєдін

Яблонец: Груби – Голеш, Говорка, Лішка, Ганоушек – Хюбшман, Травнік, Масопуст – Йововіч, Соболь – Храмоста

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Чехи у минулому матчі довели, що з ними буде непросто. Це міцний і збитий колектив, який відзначається вольовим характером та вмінням брати результат з мінімуму моментів. Зрештою, саме тому він і пробився у Лігу Європи, так що недооцінка Яблонця просто неприпустима. Крім того, в його складі є кілька перспективних чеських виконавців, у яких перед очима приклад Масопуста; вони знають, що Славія слідкує за усім чеським ринком і обов'язково забере до сонячної Праги, якщо гарно себе проявити. Яблонец не прийде відбувати номер та проявить спортивну злість – можна не сумніватись.

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Динамо, у свою чергу, отримало занадто неприємний досвід гри проти Яблонця, щоб влаштовувати йому свято ще й на власному стадіоні. Від киян тепер слід очікувати активної гри протягом усіх 90 хвилин, а також високої концентрації у ключових епізодах. Щоправда, перед очима футболістів курорти, а за спиною – важка половина сезону, тож ідеального футболу від господарів чекати не варто. Буде непростий матч, але віце-чемпіони України за рідних трибун не дозволять завершити рік без впевненої перемоги, а слабкомотивовані чехи не стануть особливо протестувати. Динамо повинно виграти цей матч – і зробить це.

Михайло Юхименко, Футбол 24