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"Шахтар та його власник мають пам'ятати, що їм тут не раді": ультрас Динамо виступили проти матчів Шахтаря в Києві

12:45 1364 Читать на русском
"Шахтар та його власник мають пам'ятати, що їм тут не раді": ультрас Динамо виступили проти матчів Шахтаря в Києві
Банер від ультрас Динамо на адресу Шахтаря / dynamo.kiev.ua

Ультрас Динамо негативно відреагували на проведення домашніх матчів Шахтаря на київському НСК Олімпійський, про що повідомили під час матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона.

Ультрас київського Динамо відкрито виступили проти того, щоб донецький Шахтар грав свої домашні матчі на НСК Олімпійський. Нагадаємо, саме на столичній арені "гірники" зіграли матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона (1:1) через запровадження воєнного стану в Харкові.

"Шахтар та його власник мають пам'ятати, що в нашому місті їм не раді! Київ завжди буде біло-синім!", – йдеться у повідомленні фанатів "біло-синіх".

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, київське Динамо зіграє заключний матч групового етапу Ліги Європи проти чеського Яблонця. Початок о 19:55 за київським часом.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Ліон
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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар Динамо Динамо ультрас Відеоновини НСК Олімпійський
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