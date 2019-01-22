Морозов хоче, щоб Шевченко очолив ФФУ, коли закінчить тренерську діяльність

Відомий український фахівець Сергій Морозов не пошкодував компліментів на адресу наставника збірної України Андрія Шевченка.

"Хто мене здивував з тих, хто складав іспит на тренерський диплом? Наприклад, Андрій Шевченко.

Шевченко – особистість. Коли він був гравцем, керували ним, а тепер керує він. Шевченко толерантний, іноді жорсткий і володіє хорошим розумінням ситуацій, що виникли на футбольному полі і тренувального процесу. Сьогодні йому немає альтернативи. Хіба що Мирон Маркевич. Те, що Шевченко зробив зі збірною в Лізі Націй, не дає сумніватися в його професіоналізмі.

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Моє побажання, щоб після тренерської кар'єри, яка може тривати досить довго, я б хотів його бачити на посту глави Федерації футболу.

Я не кажу, що це станеться зараз. Поки він працює тренером, можливо, потім спробує себе за кордоном, в Італії чи Англії. Не знаю, яким буде результат його роботи у збірній. У нас сьогодні слабкий чемпіонат, в порівнянні з європейськими топ-лігами. Але він змінив психологію гравців, змусив їх не боятися грандів.

У цьому сенсі показовий матч з Італією. Його команда може грати проти будь-якого суперника. Шевченко змінив підхід. У нас весь час було або Бородінська битва, або Сталінград: відбиваємось, граємо на контратаках. А у нього сьогодні ціла група молодих гравців, яка вже відчула смак атакувального футболу, Малиновський, Зінченко, Матвієнко, Яремчук", – сказав Морозов для Tribuna.

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