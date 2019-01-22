Морозов хочет, чтобы Шевченко возглавил ФФУ, когда закончит тренерскую деятельность

Известный украинский специалист Сергей Морозов не пожалел комплиментов в адрес наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

"Кто меня удивил из тех, кто сдавал экзамен на тренерский диплом? Например, Андрей Шевченко.

Шевченко – личность. Когда он был игроком, руководили им, а теперь руководит он. Шевченко толерантный, иногда жесткий и обладает хорошим пониманием ситуаций, возникших на футбольном поле и тренировочного процесса. Сегодня ему нет альтернативы. Разве что Мирон Маркевич. То, что Шевченко сделал из сборной в Лиге Наций, не дает сомневаться в его профессионализме.

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Мое пожелание, чтобы после тренерской карьеры, которая может продолжаться долго, я бы хотел видеть его на посту главы Федерации футбола.

Я не говорю, что это произойдет сейчас. Пока он работает тренером, возможно, потом попробует себя за границей, в Италии или Англии. Не знаю, каким будет результат его работы в сборной. У нас сегодня слабый чемпионат, по сравнению с европейскими топ-лигами. Но он изменил психологию игроков, заставил их не бояться грандов.

В этом смысле показательный матч с Италией. Его команда может играть против любого соперника. Шевченко изменил подход. У нас все время была или Бородинская битва, или Сталинград: отбиваемся, играем на контратаках. А у него сегодня целая группа молодых игроков, которая уже почувствовала вкус атакующего футбола, Малиновский, Зинченко, Матвиенко, Яремчук", – сказал Морозов для Tribuna.

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