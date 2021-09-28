"Як казав великий метр: Для створення хорошого боєздатного колективу потрібно 3 роки". Три роки. Це не мої слова, а великого Лобановського.

Чорноморець – Інгулець – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні так узяти... Усе ж це якась кузня, майстерня, а весь час творчий підхід. У хлопців юнацька психологія, потрібно її змінювати, передусім їм. Ну й нам від них потрібно вимагати більшого в тренувальному процесі, в іграх", – заявив коуч у коментарі Футбол 1/2/3.

Відзначимо, що "моряки" втратили перемогу над Інгульцем на 87-й хвилині. Під керівництвом Мороза Чорноморець набрав 6 очок і йде в зоні плей-офф за збереження прописки в УПЛ.

Інгулець на останніх хвилинах врятував нічию з Чорноморцем – одесити не знають перемог в УПЛ протягом 5 матчів поспіль