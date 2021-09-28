"Как говорил великий мэтр "Для создания хорошего боеспособного коллектива нужно 3 года". Три года. Это не мои слова, а великого Лобановского.

Черноморец – Ингулец – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сегодня так взять... Все же это не какая-то кузница, мастерская, а все время творческий подход. У ребят юношеская психология, нужно ее менять, прежде всего им. Ну и нам от них нужно требовать большего в тренировочном процессе, в играх", – заявил коуч в комментарии Футбол 1/2/3.

Отметим, что "моряки" упустили победу над Ингульцем на 87-й минуте. Под руководством Мороза Черноморец набрал 6 очков и идет в зоне плей-офф за сохранение прописки в УПЛ.

Ингулец на последних минутах спас ничью с Черноморцем – одесситы не знают побед в УПЛ в течение 5 матчей подряд