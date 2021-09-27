Матч між Чорноморцем та Інгульцем у Одесі закривав програму 9-го туру УПЛ. Поєдинок був надзвичайно важливим для обох колективів – "моряки" не знали перемог в УПЛ протягом чотирьох турів, а "козаки", крім двох поспіль поразок у чемпіонаті, ще й програли друголіговому ЛНЗ в Кубку. До того ж, команди перебували недалеко від дна турнірної таблиці, тож нічия не влаштовувала нікого.

У першому таймі господарі були набагато активнішими. Інгулець довгий час взагалі нічого не створював, а от Чорноморець міг відкрити рахунок вже на 9-й хвилині внаслідок подачі Авагімяна на лінію воротарського. Ванат пробив головою, але м'яч пройшов повз дальню стійку! На 13-й з-за меж штрафного у правий кут непогано вистрілив Цітаішвілі, однак і йому точності забракло.

На цьому проблеми петровців не завершились: спочатку у них травмувався Опанасенко (його замінив Мельничук), а на 23-й хвилині Ванат мав забивати метрів з шести – втім, замкнути простріл Вантуха йому не вдалося. Після цього одесити провели ще кілька хороших атак. На 35-й одну з них ударом з околиць карного майданчика завершив Смирний, але вийшло дещо зависоко.

Зрештою, на 39-й хвилині тиск Чорноморця вилився у заслужений гол. Цітаішвілі розігнав контратаку через центр поля й запустив передачу на Ваната, а Владислав віддав проникний пас у штрафний під постріл Смирному – Євген же пробив без шансів для Гальчука. 1:0! Здавалося, що петровці після цього будуть думати тільки про перерву, але на 44-й хвилині вони ледь не зрівняли рахунок! Це Полегенько замкнув подачу з правого флангу від Поспєлова – бути б 1:1, якби Павло не влучив у поперечку.

На початку другого тайму зміст гри не змінювався. Інгулець продовжував стояти, провалюючи рідкісні спроби вибігти у контрвипад, а Чорноморець марнував момент за моментом. Так, вже через шість хвилин після поновлення гри Михайленко виконав непоганий прохід і пробив з дистанції (в руки воротарю), а на 57-й у лівий нижній кут потужно вистрілив Смирний – Гальчук парирував. У петровців же практично нічого не виходило. Другий гол "моряків" здавався питанням часу.

Втім, у середині другого тайму гостям вдалося вирівняти хід зустрічі. Ба більше – вони створювали якісні моменти. Так, на 62-й хвилині Сітало замкнув подачу від Полегенька, пробивши головою метрів з шести, однак у площину Артем не влучив. На 69-й історія повторилася, тільки тепер нападник спрямував сферу в руки голкіперу. Втім, і Чорноморець не залишався у боргу, огризнувшись непоганими ударами у виконанні Ваната, Бугая та Кадірі.

В ендшпілі зустрічі Інгулець почав розкриватись. Одесити користувалися цим, раз за разом вилітаючи в контратаки, однак їм постійно не вистачало останньої передачі. Біля власних же воріт господарі почали нервувати. Тим не менш, якісних моментів не виникало, тож за три хвилини до кінця основного часу здавалося, що голів уже не буде.

І саме в цей момент сталася катастрофа для Чорноморця – Мельничук грамотно підставився у штрафному, свіжий Брагару збив його, а рефері призначив пенальті. Бартуловіч впевнено його реалізував. 1:1! З цим рахунком матч і добіг кінця.