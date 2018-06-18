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Мораєс: Здійснюю мрію, надягаючи футболку Шахтаря

10:08 2269 Читать на русском
Мораєс: Здійснюю мрію, надягаючи футболку Шахтаря
Жуніор Мораєс / Фото з соцмереж

Новоспечений нападник Шахтаря Жуніор Мораєс, прокоментував свій перехід в донецький клуб.

"Новий клуб, нові виклики!

Здійснюю мрію, надягаючи цю футболку, так переможно", – написав Мораес в своєму instagram.

Нагадаємо, угода з колишнім динамівцем розрахована на два роки. У Шахтар Жуніор перебрався на правах вільного агента, адже його контракт з Динамо закінчився після сезону 2017/18.

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Вихованець Сантоса розпочав професійну кар’єру у рідному клубі, з яким 2007 року виграв Лігу Пауліста. Виступав також за Понте-Прету й Санту-Андре (обидва – Бразилія), Глорію (Румунія), ЦСКА (Болгарія).

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