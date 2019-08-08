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Мораєс "залицяється" до Матвієнка, Малишев на милицях – як Шахтар робив командне фото

12:15 1009 Читать на русском
Мораєс "залицяється" до Матвієнка, Малишев на милицях – як Шахтар робив командне фото
Шахтар зібрався для командного фото / Фото ФК Шахтар

Шахтар провів традиційну командну фотосесію.

Гравці донецького клубу на чолі з тренерським штабом зібрались на базі у Святошино, щоб зробити командне фото. Особливістю фотосесії стала нова домашня форма команди.

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Рекордсменом нинішнього складу донецького клубу є голкіпер збірної України Андрій П'ятов, для якого командне фото з Шахтарем стало вже 13-м в кар'єрі.

"Це історія клубу. Приємно, що я стільки років є її частиною фото та плакати можна передати батькам в Кропивницький і родичам. Сам я постери не збираю, але було б цікаво поглянути на всі фото за 13 років, щоб порівняти те, як змінювалися я і команда", – цитує Пятова офіційний сайт клубу.

Момент із "залицяннями" на 01:58.

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