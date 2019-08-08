Мораес "неравнодушен" к Матвиенко, Малышев на костылях – как Шахтер делал командное фото

Шахтер провел традиционную командную фотосессию.

Игроки донецкого клуба во главе с тренерским штабом собрались на базе в Святошино, чтобы сделать командное фото. Особенностью фотосессии стала новая домашняя форма команды.

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Рекордсменом нынешнего состава донецкого клуба является голкипер сборной Украины Андрей Пятов, для которого командное фото с Шахтером стало уже 13-м в карьере.

"Это история клуба. Приятно, что я столько лет являюсь ее частью фото и плакаты можно передать родителям в Кропивницкий и родственникам. Сам я постеры не собираю, но было бы интересно взглянуть на все фото за 13 лет, чтобы сравнить то, как менялись я и команда", – цитирует Пятова официальный сайт клуба.

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