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Мораєс: Гімн України виконую з особливим почуттям

18:15 533 Читать на русском
Мораєс: Гімн України виконую з особливим почуттям
Жуніор Мораєс / фото: ФФУ

Форвард збірної України Жуніор Мораєс, який напередодні отримав українське громадянство, прокоментував виклик до національної команди на матчі відбору до Євро-2020.

"Відчуваю себе дуже щасливим. Сьогодні особливий день, про який я мріяв роками. Сім'я підтримала мене, хоча знає, що тепер будемо проводити менше часу разом.

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Тренерський штаб і футболісти збірної України зустріли тепло. Відчувається, що в команді чудова атмосфера.

Пісня для посвячення? Ні, поки не вибрав. Насправді співаю просто жахливо. Але знаю майже всі слова гімну України і виконую його з особливим почуттям", – сказав Мораєс телеканалу Футбол 1.

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна Збірна України
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