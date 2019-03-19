Мораєс: Гімн України виконую з особливим почуттям

Форвард збірної України Жуніор Мораєс, який напередодні отримав українське громадянство, прокоментував виклик до національної команди на матчі відбору до Євро-2020.

"Відчуваю себе дуже щасливим. Сьогодні особливий день, про який я мріяв роками. Сім'я підтримала мене, хоча знає, що тепер будемо проводити менше часу разом.

Спокуслива натуралізація: чарівна дружина Мораєса відверто розповіла про їхню найважчу місію в Україні

Тренерський штаб і футболісти збірної України зустріли тепло. Відчувається, що в команді чудова атмосфера.

Пісня для посвячення? Ні, поки не вибрав. Насправді співаю просто жахливо. Але знаю майже всі слова гімну України і виконую його з особливим почуттям", – сказав Мораєс телеканалу Футбол 1.

Мораєс був найрезультативнішим бразильцем в Європі до натуралізації – Україна врятувала честь Неймара