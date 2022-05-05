Екс-форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс, який після початку російсько-української війни вирішив повернутися до Бразилії, розповів про те, чому досі не зміг відзначитись у рідному чемпіонаті.

"Різниця між футболом в Україні та Бразилії величезна, дуже велика різниця. Відрізняється все: клімат, стиль гри. Але в мене все йде гаразд.

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Футбол за час моєї відсутності у Бразилії сильно змінився. Раніше захисник займався руйнуванням, сьогодні він має будувати гру. Головним завданням центрального нападника раніше було забивання голів, сьогодні ж треба і забивати, і пресингувати, і закривати середину.

Але голи прийдуть, я задоволений, адаптуюсь, нелегко повертатись після 12 років. Є також фізичні причини, які мене зупинили, але я задоволений грою та результатом", – цитує Мораєса Meu Timao.

Нагадаємо, за Корінтіанс Жуніор провів уже 5 поєдинків, але гольовими діями поки що не відзначався.

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