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Мораєс увійшов до команди тижня FIFA 20

27 листопада 23:25 279 Читать на русском
Мораєс увійшов до команди тижня FIFA 20
Жуніор Мораєс в матчі Манчестер Сіті – Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс став одним з найефективніших гравців минулого вікенду в європейських чемпіонатах.

Відомий футбольний симулятор FIFA оголосив свою версію символічної збірної тижня, до якої потрапив і 32-річний нападник Шахтаря з рейтингом 82.

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Розробники випустили картки 23-х гравців, які найкраще проявили себе минулого тижня. Нагадаємо, Жуніор Мораєс оформив хет-трик у матчі Шахтар – Львів в рамках 15-го туру УПЛ.

Загалом в сезоні 2019/20 нападник збірної України провів 20 матчів за Шахтар. В його активі 16 голів та 6 гольових передач.

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Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу
27 листопада
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Теги
Світ Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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