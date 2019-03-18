Мораєс прокоментував отримання українського паспорта

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Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається
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Ворскла у матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та пролетіла повз першу шістку УПЛУкраїна — 18:53 6191
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Шахтар – Динамо: головна битва чвертьфіналу Кубка України відбудеться 7 квітняКубок України — 18:23 445
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Шевченко прокоментував зміну громадянства Мораєса, який вже завтра може приєднатися до збірноїЗбірна України — 18:00 5919
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Євро-2020: Україна розпочала підготовку до перших матчів відбору – пряма трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 16:40 1857