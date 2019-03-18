Мораєс прокоментував отримання українського паспорта

Нападник Шахтаря вперше дав коментар після отримання українського громадянства.

"Україна – країна, яку ми з сім'єю вибрали для життя вже майже сім років тому. Тут ростуть і пішли в школу наші діти. У нас була можливість покинути цю країну дуже багато раз, але ми завжди приймали рішення залишитися, тому що щасливі в Україні", – прокоментував нападник прес-службі ФК Шахтар.

Мораєс офіційно отримав українське громадянство

Нагадаємо, що сьогодні Жуніор Мораєс отримав українське громадянство і тепер має шанс зіграти за збірну України.