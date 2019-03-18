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Мораес прокомментировал получение украинского паспорта

22:26 20 Читати українською
Мораес прокомментировал получение украинского паспорта
Жуниор Мораес / соцсети

Нападающий Шахтера впервые дал комментарий после получения украинского гражданства.

"Украина – страна, которую мы с семьей выбрали для жизни уже почти семь лет назад. Здесь растут и пошли в школу наши дети. У нас была возможность покинуть эту страну очень много раз, но мы всегда принимали решение остаться, потому что счастливы в Украине", – прокомментировал нападающий пресс-службе ФК Шахтер.

Мораєс офіційно отримав українське громадянство

Напомним, что сегодня Жуниор Мораес получил украинское гражданство и теперь имеет шанс сыграть за сборную Украины.

Теги
Сборная Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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