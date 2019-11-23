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Мораєс вийшов на 7-е місце у рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів України

13:47 139 Читать на русском
Мораєс вийшов на 7-е місце у рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів України
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Нападник збірної України Жуніор Мораєс встановив чергове особисте досягнення в УПЛ.

Бразильський форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораєс у матчі 15-го туру проти Львова відзначився трьома голами. Хет-трик дозволив йому записати на свій рахунок 90-й гол у чемпіонатах України і піднятись на сьому сходинку у рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ.

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Цікаво, що бразильський нападник збірної України обійшов у цьому списку Марко Девіча і Сергія Мізіна, у яких теж по 90 голів, завдяки меншій кількості матчів. Мораєсу, аби відзначитись 90 разів, вистачило 158-ми матчів, в той час як Мізіну знадобилося 342 поєдинки, а Девічу – 219.

Найкращим бомбардиром за всю історію чемпіонатів України і надалі залишається колишній форвард київського Динамо Максим Шацьких, у якого 124 м'ячі в 341 матчі.

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Теги
УПЛ Марко Девіч Марко Девіч Сергій Мізін Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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