Мораєс: Моя травма дуже болюча, але нічого серйозного

Форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс розповів про своє пошкодження у товариському матчі проти Нігерії (2:2).

"Особливе відчуття бути частиною цієї команди. Вітаю всіх з боротьбою до кінця.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Стосовно моєї травми, це дуже боляче, але нічого серйозного, завтра ми дізнаємося точніше. Спасибі всім за повідомлення з підтримкою", – поділився Мораєс у дописі в своєму Instagram.

Нагадаємо, збірна України розійшлась миром у товариському матчі проти Нігерії (2:2), а Мораєс був замінений вже на 36-ій хвилині через пошкодження. На післяматчевій конференції Андрій Шевченко зазначив, що форвард Шахтаря отримав забій м'яза.

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