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Мораєс: Моя травма дуже болюча, але нічого серйозного

10:59 940 Читать на русском
Мораєс: Моя травма дуже болюча, але нічого серйозного
Жуніор Мораєс / інстаграм Жуніора Мораєса

Форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс розповів про своє пошкодження у товариському матчі проти Нігерії (2:2).

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Особливе відчуття бути частиною цієї команди. Вітаю всіх з боротьбою до кінця.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Стосовно моєї травми, це дуже боляче, але нічого серйозного, завтра ми дізнаємося точніше. Спасибі всім за повідомлення з підтримкою", – поділився Мораєс у дописі в своєму Instagram.

Нагадаємо, збірна України розійшлась миром у товариському матчі проти Нігерії (2:2), а Мораєс був замінений вже на 36-ій хвилині через пошкодження. На післяматчевій конференції Андрій Шевченко зазначив, що форвард Шахтаря отримав забій м'яза.

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Теги
Україна - Нігерія Україна Україна Збірна України Нігерія Нігерія Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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