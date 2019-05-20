Мораєс: Грати за збірну України – неймовірно складне рішення

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про своє рішення виступати за збірну України.

"Я заспівав гімн у матчі із Зорею. Тоді вже прийняв рішення отримати український паспорт. З іншого боку ще не знав, чи буду гравцем збірної, чи запросить мене Шевченко. Я жахливий співак. Навіть бразильські пісні виконую погано, постійно забуваю слова, плутаю мелодії. Гімн України слухав щотижня і намагався повторювати. Трохи вивчив і коли його співаю, то почуваю себе прекрасно.

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Грати за збірну України – неймовірно складне рішення. Думав про це протягом року, це не вирішувалося за один день. Я давно граю за українські клуби. Я і моя сім’я дуже любимо Україну. У мене було багато можливостей поїхати звідси, змінити клуб, але через нашу любов до України ми вирішили тут лишитися.

Тим паче я прекрасно бачив, як працює Шевченко, яку команду він будує. Зрозумів – таку можливість не потрібно втрачати. Перші розмови із Шевченком були ще тоді, коли я грав у Динамо. Але це не були особисті запрошення. У збірній мене прекрасно зустріли. Бойко теж поводився приязно, ніяких конфліктів не було.

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Протести Португалії і Люксембурга? Почувався жахливо. Так довго думав, чи грати за Україну, а тут така ситуація. З самого початку я хотів допомогти збірній, а могло усе вийти навпаки. Важко було дочекатися рішення, постійно думав про те, що через мене Україна може зазнати серйозної шкоди. Зі мною постійно контактувала федерація. Шевченко теж дзвонив і запевняв, що все буде добре. Щасливий, що фінал цієї історії позитивний", – сказав Мораєс в ефірі програми Профутбол.