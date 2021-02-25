Нападающий Ювентуса столкнулся с нетипичными проблемами со здоровьем, которые мешают ему играть на все 100 процентов.

У 28-летнего Мораты обнаружили цитомегаловирусную инфекциу – заболевание, которое относится к семейству герпетических заболеваний. Вирус навсегда остается в организме человека и может иногда проявляться в виде тошноты, головокружения и боли в желудке. Интересно, что этой болезнью страдают около половины населения мира, однако в подавляющем большинстве случаев она никак не проявляется.

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Форварду Ювентуса не повезло. Именно из-за проявления инфекции Мората на несколько секунд потерял сознание в раздевалке после поединка Лиги чемпионов против Порту, сообщает Marca со ссылкой на Sky Sport.

"Да, у Мораты есть определенные проблемы. Раньше он простудился, а потом страдал из-за боли в желудке. Конечно, это мешает ему нормально тренироваться, потому Альваро находится не в оптимальной форме", – заявил спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи.

В текущем сезоне Мората провел 29 поединков во всех турнирах. Испанец забил 13 голов и 10 раз ассистировал партнерам.

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