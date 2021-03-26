Монзуль потрапить до історії чемпіонатів світу – жінку-арбітра призначили на матч суперника збірної України
Катерина Монзуль продовжує досягати нових висот у своїй кар'єрі.
Суддю з Харкова призначили на матч відбору чемпіонату світу між Австрією (майбутній суперник України на Євро) та Фарерськими островами, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
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Раніше жінки-арбітри ніколи не працювали в рамках чемпіонату світу. Щоправда, Монзуль доведеться ділитися історичним досягненням. Паралельно француженка Стефані Фраппар отримала призначення на зустріч Нідерландів (ще один майбутній суперник України) і Латвії.
Додамо, що матч за участі Монзуль відбудеться 28 березня, а її колеги – днем раніше.
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