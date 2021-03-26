Екатерина Монзуль продолжает достигать новых высот в своей карьере.

Судью из Харькова назначили на матч отбора чемпионата мира между Австрией (будущий соперник Украины на Евро) и Фарерскими островами, сообщает официальный сайт ФИФА.

Франция – Украина: арбитр матча попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна

Раньше женщины-арбитры никогда не работали в рамках чемпионата мира. Правда, Монзуль придется делиться историческим достижением. Параллельно француженка Стефани Фраппар получила назначение на встречу Нидерландов (еще один будущий соперник Украины) и Латвии.

Добавим, что матч с участием Монзуль состоится 28 марта, а ее коллеги – днем ранее.

"Навсегда первая": Динамо в ЛЧ будет судить уникальная арбитресса, которая помогала Клоппу брать трофей