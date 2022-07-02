Новачок Серії А потужно підсилюється перед стартом в еліті. До команди приєднався Стефано Сенсі.

26-річний хавбек на правах оренди став гравцем Монци. Його контракт розрахований до наступного літа, інформує пресслужба клубу.

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Сенсі перебрався в Інтер восени 2020-го. Це вже його друга оренда, адже другу частину минулого сезону Стефано провів у Сампдорії (11 поєдинків та 1 гол). За "нерадзуррі" ж вдалось провести 12 матчів і теж забити лише раз.

Зауважимо, раніше до проєкту Берлусконі та Галліані приєднались захисник Інтера Раноккія та голкіпер Кальярі Краньйо. Монца пробилась в еліту, вигравши плей-офф Серії В.

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