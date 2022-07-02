Один із новачків Серії А дуже агресивно працює на трансферному ринку. В сфері зацікавлень Монци справжні зірки.

Сільвіо Берлусконі та Адріано Галліані, які керують клубом, раніше заявляли, що не будуть форсувати розвиток команд. Вочевидь, вихід в еліту змінив плани бізнесменів.

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Монца вже здійснила кілька потужних трансферів, але у планах ще більше. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, "Бріанзолі" прагнуть підписати Пауло Дибалу (вільний агент) та Мауро Ікарді (став зайвим у ПСЖ). Галліані вже веде перемовини з агентами аргентинців.

Не забуває Монца також і про підсилення захисту. Два кандидати для цього – Оскар Мінгеса (Барселона) та Каан Айхан (Сассуоло).

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