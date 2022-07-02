Монца подписала уже второго игрока Интера за лето
Новичок Серии А мощно усиливается перед стартом в элите. К команде присоединился Стефано Сенси.
26-летний хавбек на правах аренды стал игроком Монцы. Его контракт рассчитан до следующего лета, сообщает пресс-служба клуба.
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Сенси перебрался в Интер осенью 2020-го. Это уже его вторая аренда, ведь вторую часть прошлого сезона Стефано провел в Сампдории (11 матчей и 1 гол). За "нерадзурри" же удалось провести 12 матчей и тоже забить только раз.
Заметим, ранее к проекту Берлускони и Галлиани присоединились защитник Интера Раноккия и голкипер Кальяри Краньо. Монца пробилась в элиту, выиграв плей-офф Серии В.
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