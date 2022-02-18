Селтік вдома програв Буде-Глімт (1:3) у плей-офф Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Буде-Глімт створив нову сенсацію. Норвежці везуть перемогу з Селтік-Парк. Гості з полярного кола забили швидкі голи у кожному з таймів. Особливо красивим вийшов другий гол: Сольбаккен пройшов двох на дриблінгу, Еспехорд прокинув п'ятою, а Пеллегріно відправив м'яч у сітку.

Селтік наприкінці матчу скоротив відставання – Маеда замкнув подачу з флангу. Однак Буде-Глімт після того встиг організувати третій гол. Ветлесен з допомогою рикошету забив красивим дальнім ударом.

Нагадаємо, що Буде-Глімт посів друге місце в групі з Ромою та Зорею. Норвежці розбили Моурінью з рахунком 6:1.

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