Селтик дома проиграл Буде-Глимт (1:3) в плей-офф Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Буде-Глимт совершил новую сенсацию. Норвежцы увозят победу из Селтик-Парк. Гости из полярного круга забили быстрые голы в каждом из таймов. Особенно красивым получился второй гол: Сольбаккен прошел двоих на дриблинге, Эспехорд прокинул пяткой, а Пеллегрино отправил мяч в сетку.

Селтик в конце матча сократил отставание – Маэда замкнул подачу с фланга. Однако Буде-Глимт после этого успел организовать третий гол. Ветлесен с помощью рикошета забил красивым дальним ударом.

Напомним, что Буде-Глимт занял второе место в группе с Ромой и Зарей. Норвежцы разбили Моуринью со счётом 6:1.

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