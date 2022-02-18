В рамках 1/16 плей-офф Ліги конференцій було проведено чотири матчі. Звіт про них читайте на сайті "Футбол 24.

Ліга конференцій, попередній раунд плей-офф

Лестер – Раннерс – 4:1

Голи: Ндіді, 23, Барнс, 49, Дака, 55, Дьюсбері-Хол, 74 – Гаммерсгей-Містраті, 45

Марсель – Карабах – 3:1

Голи: Мілік, 40, 44, Пайє, 90+2 – Каді, 85

Селтік – Буде-Глімт – 1:3

Голи: Маеда, 79 – Еспехорд, 6, Пеллегріно, 56, Ветлесен, 82

Спарта Прага – Партизан – 0:1



Гол: Меніг, 78

Лестер у рідних стінах без проблем здолав Раннерс. У першому таймі данці ще трималися і змогли втримати нічию 1:1, але після перерви "лиси" таки загнали їх на свою половину поля, і вколотили три м'ячі. У підсумку матч завершився із рахунком 4:1 на користь господарів.

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Марсель у матчі із Карабахом також не відчув сильного спротиву. Французи увесь матч домінували та зрештою завершили поєдинок із рахунком 3:1 на свою користь.



Буде-Глімт на виїзді переграв Селтік. До середини другого тайму гості комфортно вели у рахунку, і тільки тоді шотландці почали прокидатись і зуміли відквитати один м'яч. Однак, це не надто їм допомогло – за кілька хвилин ще один гол поклав Ветлесен і усі питання було закрито – 1:3.





Спарта Прага у рідних стінах мінімально поступилась Партизану. Загалом, матч був не надто видовищний. Гості відкрили рахунок у матчі аж на 78-й хвилині завдяки голу Меніга. Чехи одразу кинулись в атаку, але зрівняти до кінця матчу їм так і не вдалось.

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