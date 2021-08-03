Угода з 23-річним бразильським центрхавом розрахована до кінця сезону 2025/26, інформує офіційний сайт монегасків.

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Сума угоди не оголошується, але у Франції повідомляють, що "ткачі" отримають за півзахисника 12 млн євро. Зауважимо, Жан Лукас виступає у Франції з 2019 року, перебравшись у Ліон із Фламенго за 8 млн євро. У січні вирушив на правах оренди у Брест, а по завершенні сезону 2020/21 повернувся у Ліон, проте вирішив знову змінити клубну прописку, перебравшись у Монако – вже на постійній основі.

Нагадаємо, монегаски можуть зустрітися з Шахтарем у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоправда, для цього команді Ніко Ковача потрібно проти празьку Спарту, а "гірникам" – бельгійський Генк.

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