У суботу, 20 серпня, відбулися два поєдинки другого туру Ліги 1. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 2 тур

Монако – Ланс – 1:4

Голи: Бадіашиль, 41 – Опенда, 7, Мачадо, 38, Фофана, 55 (пен), Саїд, 78

Вилучення: Вандерсон, 72 (Монако)

Марсель – Нант – 2:1

Голи: Мбемба, 71, Паллуа, 82 (авт) – Бла, 78 (пен)

Вилучення: Жіго (Марсель), 76

Стартовий поєдинок дня завершився доволі несподівано. Ланс на виїзді розгромно переграв Монако. Гості швидко вийшли вперед, а ще до перерви подвоїли свою перевагу. Монегаски швидко скоротили відставання завдяки стандарту, але це була остання приємна новина для господарів.

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У другому таймі Фофана зробив рахунок 1:3, а Монако залишився в меншості. Маючи на одного гравця більше, Ланс довів рахунок до розгромного – Саїд поставив крапку у несподівному фіаско монегасків. Провальна гра в обороні коштувала господарям очок.

1:4 – перша поразка Монако в чемпіонаті Франції 2022/23. Раніше команда Філіппа Клемана вже вилетіла з Ліги чемпіонів, а зараз посідає 7 місце в Лізі 1. Ланс набрав 7 пунктів.

Марсель здобув складну перемогу над Нантом. Основні події розгорталися вже у останній 20-хвилинці. На гол провансальців Нант відповів влучним ударом з пенальті. Однак господарі все ж вирвали перемогу завдяки автоголу. 2:1 – Марсель набрав 7 балів і разом із Лансом очолює таблицю.