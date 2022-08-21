В субботу, 20 августа, состоялись два поединка второго тура Лиги 1. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 2 тур

Монако – Ланс – 1:4

Голы: Бадиашиль, 41 – Опенда, 7, Мачадо, 38, Фофана, 55 (пен), Саид, 78

Удаление: Вандерсон, 72 (Монако)

Марсель – Нант – 2:1

Голы: Мбемба, 71, Паллуа, 82 (авт) – Бла, 78 (пен)

Удаление: Жиго (Марсель), 76

Стартовый поединок дня завершился довольно неожиданно. Ланс на выезде разгромно обыграл Монако. Гости быстро вышли вперед, а еще до перерыва удвоили свое преимущество. Монегаски быстро сократили отставание благодаря стандарту, но это была последняя приятная новость для хозяев.

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Во втором тайме Фофана сделал счет 1:3, а Монако остался в меньшинстве. Имея на одного игрока больше, Ланс довел счет до разгромного – Саид поставил точку в неожиданном фиаско монегасков. Провальная игра в обороне стоила хозяевам очков.

1:4 – первое поражение Монако в чемпионате Франции 2022/23. Ранее команда Филиппа Клемана уже вылетела из Лиги чемпионов, а сейчас занимает 7 место в Лиге 1. Ланс набрал 7 пунктов.

Марсель одержал сложную победу над Нантом. Основные события разворачивались уже в последней 20-минутке. На гол провансальцев Нант ответил точным ударом с пенальти. Однако хозяева все же вырвали победу благодаря автоголу. 2:1 – Марсель набрал 7 баллов и вместе с Лансом возглавляет таблицу.