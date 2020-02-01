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Монако вдевятером проиграл аутсайдеру, Лилль в волевом стиле одолел Страсбур

23:03 28 Читати українською
Монако вдевятером проиграл аутсайдеру, Лилль в волевом стиле одолел Страсбур
Лилль обыграл Страсбур / ФК Страсбур

В субботу, 1 февраля, состоялись несколько поединков 22 тура французской Лиги 1. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 22 тур

Амьен – Тулуза – 0:0

Анже – Реймс – 1:4

Голы: Алиуи, 7 – Туре, 38 (пен), Абдельхамид, 62, Сантамария, 74 (авт), Диа, 75

Дижон – Брест – 3:0

Голы: Бальде, 3, 20, Мавидиди, 77

Ним – Монако – 3:1

Голы: Мигель, 27, Филиппото, 62, Мартинес, 79 – Бен-Йеддер, 13

Удаления: Бакайоко, 32, Мартинш, 32 (оба – Монако)

Страсбур – Лилль – 1:2

Голы: Томассон, 12 – Габриэл, 65, Осимхен, 79 (пен)

Аутсайдер Ним в феерическом матче переиграл Монако. Гости открыли счет благодаря голу Бен-Йеддера, но еще в первом тайме при ничейном результате остались вдевятером. Бакайоко получил красную за грубый фол после подсказки VAR, а Мартинш в этом же эпизоде ​​был удален за чрезмерные эмоции. Во второй половине игры Ним забил еще дважды и праздновал победу 3:1.

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В других поединках Лилль на выезде одержал волевую победу над Страсбуром и продолжает бороться за зону ЛЧ. Дижон разгромил Брест, Реймс – Анже, а Тулуза с Амьеном голов так и не забили.

Турнирная таблица чемпионата Франции

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Франция Ним Ним Анже Анже Страсбур Страсбур Амьен Амьен Брест Брест Дижон Дижон Реймс Реймс Монако Монако Лилль Лилль Тулуза Тулуза
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