Монако вдевятером проиграл аутсайдеру, Лилль в волевом стиле одолел Страсбур

В субботу, 1 февраля, состоялись несколько поединков 22 тура французской Лиги 1. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Франции, 22 тур
Амьен – Тулуза – 0:0
Анже – Реймс – 1:4
Голы: Алиуи, 7 – Туре, 38 (пен), Абдельхамид, 62, Сантамария, 74 (авт), Диа, 75
Дижон – Брест – 3:0
Голы: Бальде, 3, 20, Мавидиди, 77
Ним – Монако – 3:1
Голы: Мигель, 27, Филиппото, 62, Мартинес, 79 – Бен-Йеддер, 13
Удаления: Бакайоко, 32, Мартинш, 32 (оба – Монако)
Страсбур – Лилль – 1:2
Голы: Томассон, 12 – Габриэл, 65, Осимхен, 79 (пен)
Аутсайдер Ним в феерическом матче переиграл Монако. Гости открыли счет благодаря голу Бен-Йеддера, но еще в первом тайме при ничейном результате остались вдевятером. Бакайоко получил красную за грубый фол после подсказки VAR, а Мартинш в этом же эпизоде был удален за чрезмерные эмоции. Во второй половине игры Ним забил еще дважды и праздновал победу 3:1.
ПСЖ уничтожил Монпелье в матче с двумя удалениями
В других поединках Лилль на выезде одержал волевую победу над Страсбуром и продолжает бороться за зону ЛЧ. Дижон разгромил Брест, Реймс – Анже, а Тулуза с Амьеном голов так и не забили.
Турнирная таблица чемпионата Франции