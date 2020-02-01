ПСЖ знищив Монпельє у матчі з двома вилученнями

Відбувся центральний поєдинок 22-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 22-й тур

ПСЖ – Монпельє – 5:0

Голи: Сарабія, 8, Ді Марія, 41, Конгре (аг), 44, Мбаппе, 57, Куразава, 65

Вилучення: Берто, 17 (М), Чотард, 88 (М)

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Вже на 8-й хвилині зіркові господарі святкували взяття воріт, а до перерви у ворота Монпельє влетіли ще два голи. Гості у першому таймі відзначились автоголом та вилученням.

У другому таймі Мбаппе та Курзава довели рахунок до вульгарного, а гості, не зраджуючи традиціям першої половини гри, заробили друге вилучення.

ПСЖ після 22-х турів Ліги 1 лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача (Марселя) на 13 очок. Монпельє – 4-й (33 очки).

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