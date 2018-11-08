Монако спростував інформацію про надходження коштів за Мбаппе на рахунок власника

Монако виступив зі спростуванням інформації про те, що кошти за Кіліана Мбаппе від ПСЖ надходять на рахунок Дмитра Риболовлєва.

Монако на своєму офіційному сайті опублікував спростування інформації про надходження коштів, які ПСЖ сплачує за Кіліана Мбаппе, на рахунок власника клубу Дмитра Риболовлєва.

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"Монако спростовує інформацію ЗМІ і заявляє, що Дмитро Риболовлєв не отримав жодного євро на свій рахунок за трансфер Кіліана Мбаппе.

Президент інвестував близько 355 млн євро з моменту приходу в клуб на трансфери і продаж гравців, а також на погашення боргів", – йдеться в заяві клубу.

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