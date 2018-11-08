Монако опроверг информацию о поступлении средств по Мбаппе на счет владельца

Монако выступил с опровержением информации о том, что средства по Килиану Мбаппе от ПСЖ поступают на счет Дмитрия Рыболовлева.

Монако на своем официальном сайте опубликовал опровержение информации о поступлении средств, которыми ПСЖ оплачивает Килиана Мбаппе, на счет владельца клуба Дмитрия Рыболовлева.

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"Монако опровергает информацию СМИ и заявляет, что Дмитрий Рыболовлев не получил ни одного евро на свой счет за трансфер Килиана Мбаппе.

Президент инвестировал около 355 млн евро с момента прихода в клуб на трансферы и продажу игроков, а также на погашение долгов", – говорится в заявлении клуба.

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