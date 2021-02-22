Монако позволил себе нотку юмора после победы над ПСЖ (2 0) в 26 туре чемпионата Франции.

Пока только подопечные Нико Ковача смогли дважды обыграть ПСЖ в текущем сезоне. На волне успеха можно раздавать советы даже Барселоне.

"Игроки Барселоны должны сохранить достоинство": Лапорта верит в повторение исторического камбэка против ПСЖ

"Мы победили ПСЖ (3:2 и 2:0) в обоих матчах! Барселона, если нужен совет, то пишите нам на почту", – официальный Twitter Монако выдал забавную публикацию.

Напомним, Барселона в родных стенах позорно уступила ПСЖ (1:4). Ответный матч 1/8 финала ЛЧ состоится 10 марта в Париже.

Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа