Монако потроллил Барселону по мотивам матчей против ПСЖ
14:27 - Читати українською
Монако позволил себе нотку юмора после победы над ПСЖ (2 0) в 26 туре чемпионата Франции.
Пока только подопечные Нико Ковача смогли дважды обыграть ПСЖ в текущем сезоне. На волне успеха можно раздавать советы даже Барселоне.
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"Мы победили ПСЖ (3:2 и 2:0) в обоих матчах! Барселона, если нужен совет, то пишите нам на почту", – официальный Twitter Монако выдал забавную публикацию.
Напомним, Барселона в родных стенах позорно уступила ПСЖ (1:4). Ответный матч 1/8 финала ЛЧ состоится 10 марта в Париже.
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