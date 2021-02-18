"Наступного дня я був дуже злий, з величезним розчаруванням. Хотів лягти спати і просто згаяти час. У мене не було сил писати у Twitter. Я пішов спати, ніч минула не дуже добре, але години пішли. Моє повідомлення таке: ви повинні бути з гравцями.

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Я розмовляв з Піке після гри. Матч був невдалим, але Жерар подав приклад, зіграв після травми. Не буду розкривати деталі нашої розмови. Я просто сказав йому, що пригнічений. У нас з ним дуже хороші відносини. Просто скажу, що ми не кинемо гравців в такій ситуації.

Потрібно відновити ментальність переможця. Нехай вони б'ються, продовжують битися. Ще є Кубок, у чемпіонаті Атлетіко переживатиме важкі часи. Я б попросив їх зберегти гідність і відновити ментальність переможця. Зараз настав час, коли вам доведеться більше любити Барсу. Гравці сьогодні самотні, але повинні зберегти гідність у Лізі чемпіонів. Ми поїдемо до Парижа дуже спокійно. Думаю, потрібно створити атмосферу камбека перед цим матчем. В історії цього клубу траплялися епічні моменти. Потрібно їхати в Париж з таким настроєм", – цитує Лапорту Marca.

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