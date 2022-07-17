Бронзовий призер чемпіонату Франції оголосив про перехід форварда Борусії Менхенгладбах. Угода розрахована на 4 роки. Це другий новачок монегасків після Такумі Мінаміно, який перейшов із Ліверпуля. Про трансфер Емболо повідомив офіційний сайт Монако.

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Сума трансферу 25-річного швейцарця камерунського походження склала 12,5 млн євро. Емболо виступав за Борусію М з 2019 року, а перед тим захищав кольори Базеля і Шальке.

За "жеребців" зіграв 106 матчів і забив 25 голів – один із них пропустив Шахтар в груповому турнірі ЛЧ 2020/21. За збірну Швейцарії Брель зіграв 56 поєдинків, забив 9 м'ячів. Їздив на Євро-2020, де був основним, а у Лізі націй 2020/21 грав проти України.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Монако фінішував на 3-й позиції Ліги 1 та зіграє у кваліфікації ЛЧ. Команда Філіппа Клемана вже 18 липня може стати потенційним суперником Динамо – щоправда, для цього потрібен відповідний жереб і прохід киянами Фенербахче.

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