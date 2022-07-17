Нападающий Брель Эмболо перебрался из Борусии М в ряды монегасков.

Бронзовый призер чемпионата Франции объявил о переходе форварда Боруссии Менхенгладбах. Соглашение рассчитано на 4 года. Это второй новичок монегасков после перешедшего из Ливерпуля Такуми Минамино. О трансфере Эмболо сообщил официальный сайт Монако.

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Сумма трансфера 25-летнего швейцарца камерунского происхождения составила 12,5 млн евро. Эмболо выступал за Борусию М с 2019 года, а прежде защищал цвета Базеля и Шальке.

За "жеребцов" сыграл 106 матчей и забил 25 голов – один из них пропустил Шахтер в групповом турнире ЛЧ 2020/21. За сборную Швейцарии Брель сыграл 56 поединков, забил 9 мячей. Ездил на Евро-2020, где был основным, а в Лиге наций 2020/21 играл против Украины.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Монако финишировал на 3-й позиции Лиги 1 и сыграет в квалификации ЛЧ. Команда Филиппа Клемана уже 18 июля может стать потенциальным соперником Динамо – правда, для этого требуется соответствующий жребий и проход киевлянами Фенербахче.

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