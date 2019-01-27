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Монако орендував в Атлетіко Мартінша

15:39 401 Читать на русском
Монако орендував в Атлетіко Мартінша
Желсон Мартінш / фото із соцмереж

Півзахисник Атлетіко Желсон Мартінш продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Монако орендував 23-річного вінгера до кінця сезону, повідомляє прес-служба французького клубу.

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Мартінш перейшов в Атлетіко минулого літа зі Спортінга. У нинішньому сезоні він провів за "матрацників" 12 матчів у всіх турнірах і забив один гол.

Монако після 22 турів з 15 очками посідає 19-е місце в чемпіонаті Франції.

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Теги
Трансфери Монако Монако Атлетіко Атлетіко Франція Желсон Мартінш Желсон Мартінш Трансфери Чемпіонату Іспанії
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