Ліга 1: Монако після відставки Анрі знову програв, Ніцца наблизилась до зони єврокубків

Відбулися чергові матчі 22-го туру чемпіонату Франції.
Чемпіонат Франції, 22 тур
Генгам – Реймс – 0:1
Гол: Кафаро, 38
Діжон – Монако – 0:2
Голи: Чанг-Хун, 28, Сліті, 69
Вилучення: Налдо, 60
Ніцца – Нім – 2:0
Голи: Аттал, 41, Сен-Максімен, 54
Страсбур – Бордо – 1:0
Гол: Лала, 90+3
Монако в першому матчі після повернення Леонарду Жардіма на виїзді програв Діжону. Гості забили по голу у кожному з таймів. Сподівання монегасків на позитивний результат зруйнував Налдо, який отримав червону картку за грубий фол.
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Ніцца перемогла Нім та наблизилась до зони єврокубків. Відстань до третього місця, яке посідає Ліон, складає всього три очки.
Реймс завдяки голу Кафаро в ворота Генгама перервав свою 3-матчеву безвиграшну серію. Страсбур на останніх секундах вирвав перемогу над Бордо.
Монако та Генгам продовжуть перебувати на дні турнірної таблиці, маючи 15 та 14 очок відповідно.