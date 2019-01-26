Ліга 1: Монако після відставки Анрі знову програв, Ніцца наблизилась до зони єврокубків

Відбулися чергові матчі 22-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 22 тур

Генгам – Реймс – 0:1

Гол: Кафаро, 38

Діжон – Монако – 0:2

Голи: Чанг-Хун, 28, Сліті, 69

Вилучення: Налдо, 60

Ніцца – Нім – 2:0

Голи: Аттал, 41, Сен-Максімен, 54

Страсбур – Бордо – 1:0

Гол: Лала, 90+3

Монако в першому матчі після повернення Леонарду Жардіма на виїзді програв Діжону. Гості забили по голу у кожному з таймів. Сподівання монегасків на позитивний результат зруйнував Налдо, який отримав червону картку за грубий фол.

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Ніцца перемогла Нім та наблизилась до зони єврокубків. Відстань до третього місця, яке посідає Ліон, складає всього три очки.

Реймс завдяки голу Кафаро в ворота Генгама перервав свою 3-матчеву безвиграшну серію. Страсбур на останніх секундах вирвав перемогу над Бордо.

Монако та Генгам продовжуть перебувати на дні турнірної таблиці, маючи 15 та 14 очок відповідно.