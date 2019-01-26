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Ліга 1: Монако після відставки Анрі знову програв, Ніцца наблизилась до зони єврокубків

23:02 25 Читать на русском
Ліга 1: Монако після відставки Анрі знову програв, Ніцца наблизилась до зони єврокубків
Леонарду Жардім / фото із соцмереж

Відбулися чергові матчі 22-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 22 тур

Генгам – Реймс – 0:1

Гол: Кафаро, 38

Діжон – Монако – 0:2

Голи: Чанг-Хун, 28, Сліті, 69

Вилучення: Налдо, 60

Ніцца – Нім – 2:0

Голи: Аттал, 41, Сен-Максімен, 54

Страсбур – Бордо – 1:0

Гол: Лала, 90+3

Монако в першому матчі після повернення Леонарду Жардіма на виїзді програв Діжону. Гості забили по голу у кожному з таймів. Сподівання монегасків на позитивний результат зруйнував Налдо, який отримав червону картку за грубий фол.

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Ніцца перемогла Нім та наблизилась до зони єврокубків. Відстань до третього місця, яке посідає Ліон, складає всього три очки.

Реймс завдяки голу Кафаро в ворота Генгама перервав свою 3-матчеву безвиграшну серію. Страсбур на останніх секундах вирвав перемогу над Бордо.

Монако та Генгам продовжуть перебувати на дні турнірної таблиці, маючи 15 та 14 очок відповідно.

Франція22 турСтад Гастон Жерар (Діжон)

Діжон - Монако: Субота 26 січня 2019

Діжон
Матч завершено
2 : 0
Монако
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