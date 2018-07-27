Монако оголосило про трансфер Головіна

Колишній гравець московського ЦСКА Олександр Головін продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Півзахисник ЦСКА Олександр Головін перейшов в Монако, повідомляє офіційний сайт французького клубу. Російський хавбек поставив підпис під 5-річним контрактом з монегасками, який розрахований до червня 2023 року. Сума трансферу, за інформацією ЗМІ, склала близько 35 мільйонів євро.

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"Я дуже щасливий приєднатися до Монако. Це новий виклик, який я приймаю з великим ентузіазмом. На даний момент я з нетерпінням чекаю зустрічі з тренерським штабом і новими одноклубниками", – сказав Головін.

Монако в останній момент переконало Головіна вибрати французький чемпіонат. Футболіст хотів перейти у Челсі, тому відкинув пропозицію Ювентуса, який вважався головним претендентом на нього.